Matchs de la Coupe du monde de rugby à Marseille : que faire avant et après le match ?

Situé en plein cœur de Marseille, The Red Lion Pub est un lieu incontournable et atypique de la ville. Il dispose d’un salon dont la décoration est inspirée des clubs anglais. Les supporters se rassemblent ici pour vivre l'excitation du match devant un écran géant, tout en profitant d'une sélection de bières et de plats anglais.

Connue pour son atmosphère chaleureuse et sa grande sélection de bières, O'Brady's Irish Pub est un autre choix idéal pour regarder les matchs de rugby. L'établissement est équipé de plusieurs écrans qui diffusent les événements sportifs en direct. Le personnel amical et l'ambiance à la fois authentique et festive en font un lieu apprécié des amateurs de rugby. À titre d’information, il s’agit du premier pub irlandais à Marseille.

Enfin, si vous préférez regarder le rugby dans un cadre plus décontracté avec une vue pittoresque, le Grand Bar des Goudes s’avère être un excellent choix. Situé en bord de mer, cet établissement vous permet de déguster des spécialités de la mer tout en profitant du match. Ils installent généralement un grand écran pour les événements sportifs majeurs.