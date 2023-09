Matchs de la Coupe du monde du rugby à Bordeaux : que faire avant et après le match ?

Pour une expérience culturelle et œnologique après un match de la Coupe du monde de rugby à Bordeaux, rendez-vous à la Cité du Vin. Ce musée interactif dédié au vin vous propose une immersion complète dans l'univers viticole.

Si vous êtes à la recherche de calme et de décors verdoyants, le Parc de l'Observatoire est alors une option intéressante. En plus d’offrir une vue panoramique sur la ville de Bordeaux, il est possible de s’y promener, pique-niquer ou simplement contempler la beauté du paysage.

Enfin, si vous recherchez un endroit alternatif et branché, le Darwin Ecosystem est une ancienne caserne militaire transformée en espace créatif, culturel et artistique. Vous y trouverez des espaces de coworking, des ateliers, des restaurants et des événements culturels.