Mêlée, maul, en-avant... les règles essentielles pour ne pas être perdu durant le Mondial de rugby

Le maul

Également appelé "cocotte", le maul est une véritable épreuve de force. Il se forme lorsque le porteur du ballon est saisi par un adversaire, ou plusieurs, mais qu'il reste debout et qu'au moins un de ses coéquipiers vient le soutenir dans son effort. Chaque équipe pousse alors pour essayer de gagner un maximum de terrain. C'est une sorte de mêlée spontanée. Il est strictement interdit de faire s'effondrer volontairement le maul ou d'y entrer par le côté. En revanche, un joueur peut s'infiltrer en son cœur, en passant par l'axe, pour le neutraliser. Lorsqu'un maul est improductif, le ballon est redonné à l'équipe adverse via une mêlée.

Le ruck

Aussi appelé mêlée ouverte, le ruck se forme lorsque le porteur du ballon est plaqué et mis au sol. Le plaqueur doit immédiatement lâcher le plaqué et se remettre sur ses quatre appuis pour essayer de récupérer le ballon, que le plaqué se doit de libérer au plus vite. Un coéquipier du joueur au sol arrive, se lie au plaqueur et défend le ballon. Ils peuvent ensuite être rejoints par d'autres joueurs, qui ont, eux aussi, l'obligation de rester debout pendant le mouvement. Un joueur qui tombe dans un ruck, ou qui y rentre sur le côté, est immédiatement sanctionné par l'arbitre.

Le plaquage

Pour récupérer le ballon, les joueurs en défense doivent stopper le porteur adverse en le faisant tomber au sol. On parle alors d'un plaquage. Mais tous les coups ne sont pas permis. Ce geste est strictement encadré, puisqu'il doit être effectué sous la ligne des épaules, avec les deux bras. Le plaqueur doit accompagner le plaqué dans sa chute, sans le retourner ou le précipiter la tête la première vers la pelouse. Pas question de plaquer un joueur qui n'a pas le ballon ou dont les deux pieds ne sont pas au sol. De même, un coup d'épaule est sanctionné. Une fois à terre, le joueur plaqué doit immédiatement libérer le ballon et ne pas en empêcher la récupération avec son corps. Le plaqueur, lui, doit lâcher le joueur déséquilibré.

Le grattage

Gratter est une expression typique du rugby. Elle désigne l'action d'un joueur qui met les mains sur le ballon dans un ruck, pour tenter de récupérer la possession. Pour cela, il doit être sur ses "quatre appuis". Cela signifie qu'il ne doit pas s'affaisser sur le ballon, ne s'appuyer ni sur ses coudes ni sur ses genoux. Il doit rester d'aplomb, "droit dans ses crampons". Le cas échéant, si le gratteur n'est pas déblayé au bout de quelques secondes et que le joueur au sol ne relâche assez vitre pas le ballon, l'équipe en défense bénéficie d'une pénalité.

La touche

Quand le ballon sort des limites du terrain, il est remis en jeu par une touche. Même si ce n'est pas une obligation inscrite dans les règles officielles, c'est le talonneur qui s'occupe du lancer. Les deux équipes forment chacune un alignement, composé des avants, et s'organisent pour essayer de récupérer le ballon. Généralement, un joueur de chaque formation saute pour l'attraper, porté par deux de ses coéquipiers. Attention pour réaliser une bonne touche, le talonneur doit lancer le ballon entre les deux alignements et non vers son équipe. Le cuir doit parcourir au moins 5 mètres le long de la ligne de remise en jeu avant de toucher le sol, de toucher ou d'être touché par un joueur. Par ailleurs, il est interdit d'attraper le bras d'un joueur lorsqu'il est toujours dans les airs.