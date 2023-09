Meurtre de Federico Martin Aramburu : une minute de silence avant Angleterre-Argentine ?

Le 31 août dernier, deux députés de La France insoumise, Thomas Portes et François Piquemal, ont appelé dans une tribune à tenir une minute de silence pour honorer la mémoire du joueur. "Nous demandons à ce qu’une minute de silence soit observée lors du match d’ouverture de cette compétition, ainsi que lors du match entre l’Angleterre et l’Argentine pour que ses deux pays, celui où il est né et celui où il a joué puissent honorer sa mémoire", est-il écrit dans la tribune, diffusée sur Politis.

Une pétition, lancée depuis, a recueilli plus de 2000 signatures sur le site Change.org. Parmi les signataires, des anciens joueurs de rugby professionnel comme Guillaume Bouic ou Luc Lafforgue, mais aussi l'ancien entraineur d'Agen et de Castres, Mauricio Reggiardo ou encore l'écrivain et journaliste Mempo Giardinelli.