Coupe du monde de rugby 2023 : après le couac, les hymnes ne seront plus chantés en canon

À partir de France-Uruguay, jeudi 14 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), chacune des vingt Fédérations pourra choisir comment elle veut que son hymne soit interprété. Elle pourra opter soit pour une version toujours chantée par des enfants, mais avec un tempo plus rapide pour gagner en intensité, soit pour une version plus classique. "Il faut trouver un équilibre entre des hymnes chantés avec la force du rugby et ne pas désespérer des gamins qui ont travaillé dur sur le sujet", a-t-on ajouté de source proche des instances du rugby. De l'art du compromis.