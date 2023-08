Mondial 2023 : avec le forfait de Ntamack, la France perd son statut de favori chez les bookmakers

Ainsi, les Bleus ne sont plus la formation que les observateurs et les bookmakers voient triompher en octobre prochain. Ce sont les All Blacks, revenus en grande forme au meilleur des moments, qui héritent du costume du mastodonte du tournoi.

Pour mieux situer la dimension non négligeable de cet ajustement, le rapport de force anticipé n'avait pas changé après le dernier Tournoi des Six Nations, au terme duquel l'Irlande a réalisé le Grand Chelem. Ces blessures sont donc plus significatives aux yeux des experts que la dernière défaite des Français à Dublin. Pas certain, pour autant, que cela dérange Grégory Aldritt et les siens. Au contraire, l'évolution de leur statut pourrait permettre de leur enlever une petite partie de la pression qui pèse sur leurs épaules et des immenses attentes à leur égard.