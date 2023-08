France-Écosse : les cadres tricolores de retour, Paul Boudehent encore titulaire

À noter que le staff tricolore a opté pour un banc avec six avants et deux arrières, au contraire du dernier match, où le choix s'était porté sur une configuration en 5-3. Parmi les noms marquants figurent Pierre Bourgarit et Louis Bielle-Biarrey, en évidence en Écosse. L'accent est, par ailleurs, mis sur la polyvalence, avec plusieurs joueurs (Boudehent, Bielle-Biarrey, Macalou) capables de couvrir plusieurs postes en cas de besoin. Absents de la feuille de match, Demba Bemba et Paul Willemse sont ménagés, après de petits pépins physiques. François Cros et Romain Taofifenua sont eux éloignés des terrains pour des soucis physiques un petit peu plus sérieux.