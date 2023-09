France-Namibie : gravement touché à la cheville, le centre des Welwitschias Le Roux Malan forfait

Le Roux Malan va retourner au pays et sera remplacé par un arrière pas encore désigné, a indiqué le staff technique. Il n'a néanmoins pas tout perdu puisque les All Blacks se sont concertés pour lui offrir un maillot dédicacé. "C'est un beau geste", a souligné Coetzee, pendant un temps sur le banc des Springboks. "Il ne s'agit pas seulement de parler de l'éthique, de la culture et des valeurs du rugby, mais de les vivre et de les ressentir. Pour moi, c'est incroyable de la part des All Blacks de faire quelque chose comme ça", salue le coach âgé de 60 ans.