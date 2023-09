Irlande-Tonga : Jonathan Sexton devient le meilleur marqueur de points de l'histoire du XV du Trèfle

Cette nouvelle consécration individuelle, après être déjà devenu le meilleur réalisateur irlandais dans le Tournoi des Six Nations en mars dernier (encore une fois au détriment de "ROG"), vient couronner une carrière d'exception. Souvent contrarié par les blessures - il a notamment multiplié les commotions cérébrales - le N.10 du Leinster s'est imposé comme l'un des meilleurs ouvreurs des années 2010. Tranchant dans ses courses et créatif balle en main (et au pied), il est le symbole d'une Irlande devenue machine à gagner et première nation au classement World Rugby.