Écosse-France : qu'est-ce que le "bunker", cette règle qui peut transformer un carton jaune en rouge ?

Le principe est simple : après un avertissement (synonyme d'expulsion pour dix minutes en rugby) consécutif à un geste dangereux, l'arbitre peut laisser la main à d'autres juges spécialisés. Ceux-ci disposent de dix minutes pour examiner les images de ladite séquence. Pendant ce délai, ils peuvent décider si le geste en question mérite, ou non, une sanction plus importante, à savoir un carton rouge.

"Pour tout incident où un carton rouge n'est pas évident, un carton jaune sera délivré et des arbitres spécialisés dans les fautes de jeu examineront l'incident dans un bunker spécial en utilisant toutes les technologies et les images disponibles", résume World Rugby, qui précise que les phases de jeu éligibles sont "un choc à la tête et tout autre accident lié à une faute grave".