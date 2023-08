Coupe du monde de rugby : premiers adversaires des Bleus, les All Blacks avec un groupe expérimenté

Ian Foster met fin au suspense. Après avoir présenté une première liste de 36 éléments, le sélectionneur néo-zélandais a dévoilé lundi le groupe des 33 joueurs qui participeront au prochain Mondial de rugby en France (8 septembre-28 octobre). Il ne comporte que peu de surprises malgré l'absence notable du pilier Joe Moody. Surtout, à l'image de son capitaine Sam Czne (89 sélections), il apparaît très expérimenté avec 1492 capes au total, soit plus de 45 par joueur en moyenne. Douze All Blacks affichent plus de 50 sélections, et quatre d'entre eux ont dépassé la barre symbolique des 100 capes (Sam Whitelock, Aaron Smith, Beauden Barret, Brodie Retallick).