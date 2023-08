Coupe du monde de rugby : quels enseignements pour les Bleus après la défaite face à l'Écosse ?

Équipe bis ou non, le XV de France donne systématiquement l'impression de savoir ce qu'il fait, d'exécuter un plan de jeu bien précis. Les "coiffeurs" tricolores ont ainsi fait déjouer les Écossais pendant les quarante premières minutes, occupant parfaitement le terrain et se nourrissant des moindres opportunités pour marquer des points. Avant l'inévitable baisse physique, consécutive à un mois de préparation intense, ces Bleus "new look" ont donné l'impression d'une équipe se connaissant parfaitement et rompue aux grandes joutes internationales. Ils se sont, en plus, fendus d'enchaînements de grande classe, comme cette superbe relance en début de match où presque tous les trois quarts ont touché le cuir.