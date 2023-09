"Je ne suis pas raciste" : en larmes, Bastien Chalureau réagit pour la première fois à la polémique

Bastien Chalureau, tout juste rappelé en équipe de France, affirme qu'il a lui-même voulu se présenter face aux médias pour "clarifier la situation". "J'ai voulu m'exprimer devant vous pour m'adresser à tous mes coéquipiers, à ma famille", a-t-il insisté, ému aux larmes. "Cela ne touche pas que moi, cela touche ma famille et c'est pour ça que j'ai voulu parler pour totalement clarifier la situation et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés, c'est ce qui fait la beauté du sport."

Le joueur de Montpellier assure également que cette polémique ne touche pas le groupe, à quatre jours du début de la Coupe du monde. "Il y a une polémique autour de mon nom, mais cela n'affecte personne au sein du groupe", a-t-il poursuivi. "Le groupe est créé depuis quatre ans, on se connaît tous depuis très longtemps. Ce n'est pas un feu de plus qui va nous séparer." Lui souhaite se concentrer sur le terrain, et écarte tout départ de l'équipe. "Je suis revenu dans le groupe avec une envie d'amener mon énergie, mon combat, et d'aller chercher le Graal tous ensemble à la fin de la compétition. [...] Je me concentre sur le terrain. Avec le match de vendredi, il n'y a que ça à faire."

Avant sa prise de parole, le ministère des Sports avait à son tour réagi à la polémique. "Dans l'attente de la décision de justice définitive, chacun doit laisser la justice faire sereinement son travail, dans le respect de la présomption d'innocence", avait déclaré dimanche Amélie Oudéa-Castéra. Bastien Chalureau a également été l'un des sujets de conversation lors de la visite d'Emmanuel Macron auprès des Bleus, ce lundi, à la mi-journée.