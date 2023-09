Coupe du monde de rugby : des "pauses fraicheurs" pendant les matchs jusqu'à la fin de la canicule

Il fera chaud au Stade de France, à Saint-Denis, et pas seulement à cause de la ferveur des supporters. Alors que la Coupe du monde de rugby s'ouvre ce vendredi 8 septembre, Météo-France a placé 14 départements en vigilance orange. Parmi eux, tous les départements du Centre-Val de Loire et d'Ile-de-France, dont la Seine-Saint-Denis, où se joue le premier match de la compétition, opposant la France et la Nouvelle-Zélande. 29 degrés (mais une température ressentie de 32°C) sont attendus, malgré une rencontre qui débutera en début de soirée, à 21h15.