"On est tous avec eux" : Didier Deschamps et Thierry Henry à fond derrière le XV de France

Des champions du monde au soutien des rugbymen. Quatre jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France et ce choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre à 21h15 sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), les Bleus du ballon ovale ont reçu ce lundi les encouragements des Bleus du ballon rond. Présents devant la presse en ce premier jour de trêve internationale, les sélectionneurs Didier Deschamps et Thierry Henry, champions du monde à la maison en 1998, se sont affichés en supporters des hommes de Fabien Galthié.