QUIZ - Coupe du monde de rugby 2023 : êtes-vous incollable sur le XV de France ?

Le grand jour approche. Celui que l'on attend, toutes et tous, avec impatience. Seize ans après l'avoir accueillie pour la première fois, en 2007, l'Hexagone s'apprête à recevoir de nouveau la Coupe du monde de rugby. Pour lancer les festivités, le XV de France va défier la Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre (à 21h15, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Un premier choc qui doit permettre aux Bleus de passer leurs ambitions au révélateur.

Prétendante au titre, la bande à Antoine Dupont va se mesurer ce qui se fait de mieux (ou presque) sur la planète rugby, en la personne des All Blacks, sacrés à trois reprises (1987, 2011 et 2015) et candidats à un historique quatrième titre mondial. Une montagne, la première d'une longue liste, que les 33 Mondialistes tricolores vont devoir gravir dans leur quête d'une éventuelle finale le 28 octobre prochain. Et d'un premier titre que nous sommes 67 millions à rêver de les voir soulever.