France-Nouvelle-Zélande : Fabien Galthié demande aux Bleus de "s'aimer très fort"

Le choc des favoris approche. Ce vendredi 8 septembre, à compter de 21h15 (en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), Français et Néo-Zélandais ouvriront la Coupe du monde de rugby au Stade de France, à l'occasion de l'une des plus belles affiches que le rugby international puisse offrir. Mais au moment d'annoncer son XV de départ, ce mercredi midi, le sélectionneur Fabien Galthié a insisté sur un tout autre point que le combat : l'amour.