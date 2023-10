EN DIRECT - Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : une finale qui vaut quatre étoiles

On aurait aimé voir les Bleus en finale. Mais le sport est à l'image de la vie, parfois magnifique et souvent cruel. Après 48 matchs et sept semaines de compétition, la Coupe du monde de rugby s'achève, samedi 28 octobre, non pas avec le XV de France, mais avec un choc quatre étoiles entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Après avoir balayé l'Argentine (6-44) en demi-finale, les All Blacks ont été rejoints en finale par des Boks miraculés, tombeurs pour un petit point de l'Angleterre (15-16), qui a mené jusqu'à la 78e minute.

Vingt-huit ans après leur seule confrontation en finale, de laquelle les Sud-africains étaient sortis vainqueurs (15-12, a.p), les Blacks et les Boks vont recroiser le fer. Avec plusieurs enjeux. Pour les Néo-Zélandais, il s'agira de remonter sur le toit du monde, après 1987, 2011 et 2015, mais aussi de prendre leur revanche après avoir été piétinés (35-7) fin août contre la "Nation arc-en-ciel" en match de préparation. Pour les Sud-Africains, qui remettent leur titre en jeu après leur troisième sacre en 2019, ce sera l'occasion de remporter deux titres consécutifs. Un doublé historique, seulement réussi par... la Nouvelle-Zélande.