EN DIRECT - Nouvelle-Zélande - Italie : les "All Blacks" en danger ?

Et il a vu juste, puisque cette affiche va grandement déterminer le classement final et, par ricochet, le futur du XV de France. S'ils venaient à l'emporter, les triples champions du monde seraient presque qualifiés pour les quarts. Un soulagement avant leur dernier match contre de surprenants Uruguayens, qui ont fait plus que de donner du fil à retordre aux Bleus (27-12) et aux Azzurri (38-17). En revanche, en cas de défaite, une élimination historique se profilerait. Nul doute que les Italiens, qui auront le couteau entre les dents, feront tout pour faire tomber la Nouvelle-Zélande de son piédestal. En route pour l'exploit ?