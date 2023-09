Coupe du monde de rugby : face aux All Blacks, l'Italie peut compter... sur ses deux Néo-Zélandais

Désormais bien installés en équipe d'Italie (21 sélections à eux deux), Toa Halafihi et Hame Faiva restent toutefois très attachés à leur pays natal. "Je joue pour l'Italie, mais j'aime toujours les All Blacks parce qu'en grandissant, ils m'ont montré ce qu'était le rugby et me l'ont fait aimer", admet le talonneur, qui est reparti jouer en Nouvelle-Zélande depuis 2022. "Mes parents soutiendront l'Italie et tous mes amis me soutiendront et soutiendront les All Blacks, du 50-50 quoi !" C'est bien pour l'Italie qu'ils se donneront, ce vendredi soir, à 100%.