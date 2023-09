EN DIRECT - Nouvelle-Zélande - Namibie : record de points en vue pour les All Blacks ?

Ils sont remontés comme des coucous. Touchés dans leur ego, après leur revers historique contre le XV de France (27-13), eux qui n'avaient jamais goûté jusqu'alors à la défaite en phase de poules d'une Coupe du monde, les All Blacks ont à cœur de se racheter. Et quoi de mieux pour se refaire la cerise que d'affronter la Namibie, au Stadium de Toulouse, vendredi 15 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Face à l'une des équipes les plus faibles de ce Mondial, qui détient le triste record du plus gros revers encaissé dans la compétition (142-0 contre l'Australie, en 2003), les "Kiwis", qui présenteront un XV remanié par rapport au match face aux Bleus, vont vouloir remettre de l'ordre dans leur jeu.

Et ça pourrait bien virer à la déculottée pour les Welwitschias, qui tirent leur surnom d'une plante unique du désert côtier. Corrigés par l'Italie (52-8), avec sept essais concédés, les Namibiens ont le profil de victime idéale pour des All Blacks qui ne demandent qu'à se défouler. Tout l'intérêt de cette partie repose d'ailleurs sur une interrogation : par combien de points d'écart les partenaires de Sam Whitelock, en passe de devenir le Néo-Zélandais le plus capé, à égalité avec la légende Richie McCaw (148 sélections), vont-ils l'emporter ? 60, 70, 80, 90 ou plus de 100 points ? Les paris sont lancés.