EN DIRECT - Nouvelle-Zélande - Uruguay : une formalité pour les "All Blacks" ?

"On va en profiter et vivre une expérience unique." Bien que mathématiquement toujours en course pour les quarts de finale, l'Uruguay ne se fait pas d'illusion. Et pour cause : les Teros, vainqueurs au forceps de la Namibie (36-26), vont faire face à une montagne lors de leur dernier match de poules. Les partenaires de Santiago Arata vont affronter, pour la première fois de leur histoire, les mythiques All Blacks, jeudi 5 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Une Nouvelle-Zélande qui, après avoir été battue par la France (27-13) en ouverture du Mondial, a repris du poil de la bête.

Un orgueil que la Namibie (71-3) et, surtout, l'Italie (96-17) ont pris en pleine face. "Ils nous ont détruit. Ça s'est transformé en entraînement dirigé pour eux", n'avait pu que déplorer, au coup de sifflet final, le sélectionneur azzurro Kieran Crowley.