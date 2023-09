Des finales... et des déboires : quel bilan pour le XV de France en Coupe du monde depuis 1987 ?

Le XV de France a réussi à rallier la finale par trois fois depuis que la Coupe du monde, qui a lieu tous les quatre ans, existe. Lors de la première édition, organisée en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1987, les Bleus de Philippe Sella et Denis Charvet surprennent. Ils rejoignent la finale, avant d'être finalement défaits par l'un des hôtes du tournoi, les All Blacks (9-29).

En 1999, après douze ans d'attente, la France atteint à nouveau l'ultime étape de la compétition, après une demi-finale remportée à la surprise générale contre leurs bourreaux de 1987 (41-33). Mais l'exploit ne se reproduira pas en finale, les Bleus perdent contre l'Australie (12-35), qui remporte alors son deuxième titre mondial. La dernière finale du XV de France remonte à 2011, dans un remake de la finale de 1987. Lors d'un match très serré contre la Nouvelle-Zélande, à l'Eden Park d'Auckland, la France perd 8 à 9.