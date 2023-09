EN DIRECT - Galles-Australie : victoire obligatoire pour des "Wallabies" sous pression

En face, le pays de Galles, que l'on disait en crise avant d'arriver en France, est parvenu à glaner dix points en matchs, grâce à deux succès bonifiés contre les Fidji (32-26) et le Portugal (28-8). Si les hommes de Warren Gatland n'ont pas levé tous les doutes, ils ont montré des qualités intéressantes en défense et dans l'état d'esprit. Et ils peuvent compter sur leur inépuisable capitaine Jac Morgan, au fur et au moulin lors des deux premières rencontres. Pas question, pour autant, de se voir trop beau et de prendre de haut l'Australie. "Nous respectons l'Australie, une bête blessée peut être dangereuse", a déclaré mercredi Jonathan Thomas, l'un des membres du staff. "La confiance, pour moi, vient du travail que nous effectuons pendant la semaine", a-t-il ajouté.