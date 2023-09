Pays de Galles-Fidji : des "Flying Fijians" redoutables à l'accent très français

En parallèle, le banc fidjien ressemble à un véritable bâton de dynamite, capable de faire sauter n'importe quelle fin de rencontre. L'arrière de Bayonne Sireli Maqala (Bayonne) et le deuxième ligne lyonnais Temo Mayanavanua (LOU) sont les noms les moins connus mais apportent énergie et vivacité. À leurs côtés, rien de moins que Josua Tuisova (parti de Lyon vers le Racing 92 cet été) et Levani Botia. Le premier, ailier de métier, dispose d'une pointe de vitesse extrêmement importante malgré un physique imposant (1,81 m, 113 kg). Il est passé maître dans l'art de casser les défenses et de distiller des passes après contact. Aussi doté d'une très bonne qualité à la conclusion des actions, il n'est pas rare de voir le joueur de 29 ans tenter des plongeons acrobatiques pour éviter de passer en touche au moment de marquer un essai.

L'apport du second, très expérimenté (34 ans), n'est plus à démontrer. Longtemps aligné au centre, il s'est reconverti avec succès en troisième ligne. Ses placages dévastateurs et son activité incessante, que ce soit dans les tâches de l'ombre ou dans ses courses, font merveille à ce poste. Techniquement, "Leps", devenu une véritable légende du côté de La Rochelle où il évolue depuis 2014, se montre, par ailleurs, très juste. Sans parler de sa présence dans les rucks, où il constitue un véritable poison.