Rugby : Roy Roper, le plus vieux joueur à avoir porté le maillot des All Blacks, s'éteint à 100 ans

Décrit comme "un trois-quarts rapide, intelligent et insaisissable, et un buteur prolifique" par le site officiel de la sélection néo-zélandaise, il a marqué trois essais en cinq capes sur la scène internationale.

Le premier match de Roper avec les All Blacks suffit à résumer une grande partie de ses qualités, celles d'un véritable couteau suisse sur les lignes arrières. Ce jour de 1949, contre l'Australie, il a joué à trois postes et marqué le seul essai de son équipe. "Nous avons perdu notre arrière au bout d'un quart d'heure et il n'y avait pas de remplaçants à l'époque, nous avons donc joué à 14. J'ai joué 15 minutes sur l'aile gauche où j'avais été sélectionné, 15 minutes au poste d'arrière et après la mi-temps, j'ai joué un demi-match au poste de centre trois-quarts", a-t-il expliqué dans une interview l'année passée, et dont les propos sont rapportés par le site Stuff. Il a ensuite mis fin prématurément à sa carrière pour des raisons personnelles.