Édition : 10e édition de la Coupe du Monde de Rugby.

Lieu : France

Date : du 8 septembre au 28 octobre 2023

La Poule B de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France réunit : l’Afrique du Sud, l’Irlande, l’Écosse, les Tonga et la Roumanie

En tant que tenant du titre de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud est sans aucun doute l'une des équipes à suivre de près. Avec sept participations et trois titres (1995, 2007 et 2019) à son actif, l'équipe sud-africaine possède une riche histoire dans la compétition. Les Springboks chercheront à défendre leur couronne et à remporter un quatrième titre.

L'Irlande avec neuf participations est une équipe solide et compétitive. Bien qu'ils n'aient pas encore remporté la Coupe du Monde, les Irlandais ont atteint les quarts de finale à plusieurs reprises.

L'Écosse, également présente pour la neuvième fois a déjà atteint les demi-finales en 1991.

Avec huit participations à la Coupe du Monde, les Tongas et la Roumanie viennent compléter les dernières places de la poule B.

Les deux premières équipes de la Poule B se qualifieront directement pour les quarts de finale et pour la Coupe du Monde 2027.

L'équipe classée à la troisième place sera éliminée de la compétition mais se qualifiera directement pour la prochaine édition de la Coupe du Monde en 2027.

Les équipes classées à la quatrième et à la cinquième place devront participer aux qualifications pour la Coupe du Monde 2027.

Restez à l'affût des matchs captivants de cette Poule A lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France !

Le calendrier de la Coupe du Monde Rugby 2023 : Poule B

Samedi 9 septembre

15h30 - Irlande - Roumanie (Bordeaux - Stade Matmut Atlantique)

Dimanche 10 septembre

17h45 - Afrique du Sud - Écosse (Marseille - Stade Vélodrome)

Samedi 16 septembre

21h - Irlande - Tonga (Nantes - Stade de la Beaujoire) en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.

Dimanche 17 septembre

15h - Afrique du Sud - Roumanie (Bordeaux - Stade Matmut Atlantique)

Samedi 23 septembre

21h - Afrique du Sud - Irlande (Paris - Stade de France) en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.

Dimanche 24 septembre

17h45 - Écosse - Tonga (Nice - Allianz Riviera)

Samedi 30 septembre

21h - Écosse - Roumanie (Lille - Stade Pierre Mauroy)

Dimanche 1er octobre

21h - Afrique du Sud - Tonga (Marseille - Stade Vélodrome) en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.

Samedi 7 octobre

21h - Irlande - Écosse (Paris - Stade de France) en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.

Dimanche 8 octobre

17h45 - Tonga - Roumanie (Lille - Stade Pierre Mauroy)