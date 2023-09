Programme, horaires, chaînes... Le calendrier de tous les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023

Diffuseur officiel, TF1 va proposer, en clair et en direct, les plus belles affiches de la compétition, soit 20 des 48 matchs en exclusivité. Dans le détail, la Une retransmettra trois des quatre rencontres de poules du XV de France, dont le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande (le 8 septembre, à 21h, à suivre aussi sur MYTF1 et en live commenté sur TF1info), France-Uruguay (le 14 septembre, à 21h), France-Namibie (le 21 septembre, à 21h) et France-Italie (le 6 octobre, à 21h), ainsi que les deux quarts de finale les plus alléchants, dont le probable des Bleus, l'intégralité des demi-finales, la petite finale et, bien évidemment, la grande finale.