Qui est Marjorie Mayans, qui participe au Mag de la Coupe du monde sur TF1 ?

En plus de ce palmarès gargantuesque à XV, "The Blonde Destroyer" - elle doit son surnom à ses fameux placages aux chevilles et à son activité défensive en général - s'est aussi distinguée au rugby à sept. Sous son impulsion, les Bleues ont ainsi terminé deuxièmes de la Coupe du monde 2018. Elle a aussi participé aux Jeux Olympiques 2016. Des performances qui font de Marjorie Mayans l'une des meilleures défenseuses de sa génération. "Jamais, je n’aurais imaginé tout cela. Quand je fais le bilan, je suis très fière du chemin parcouru. Ce n’était pas gagné, j’ai beaucoup travaillé, je me suis entraînée dur, à 6000%", assure-t-elle sur le site du conseil départemental de Haute-Garonne.