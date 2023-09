REPORTAGE - "Ça va être une belle fête" : avant France - Nouvelle-Zélande, la fièvre monte autour du Stade de France

Dans une joyeuse cacophonie, entre sourires et plaisanteries, entre traditionnelles bières d’avant-match et moments partagés autour d’une barquette de frites, la ferveur devient de plus en plus palpable dans la chaleur étouffante. "Ça va être une belle fête", plantent Benoît et Lucien, maillot frappé du coq sur les épaules. "On le sent bien ce soir, on a l’équipe qu’il faut" pour gagner contre les All Blacks, assurent les deux sexagénaires venus de Poitiers (Vienne) pour l’occasion. "Il faut les frapper devant (sic) et ne pas les laisser jouer", estiment auprès de TF1info les deux compères, qui baignent dans le rugby depuis leur enfance. "Il faut gagner ce soir pour éviter les Sud-Africains en quarts de finale", espèrent-ils encore. Et après, "ça doit aller au bout", sous-entendu, les Bleus doivent soulever le trophée Webb-Ellis pour la première fois de leur histoire.