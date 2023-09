REPORTAGE - "Ça va taper très fort" : les supporters néo-zélandais se préparent au choc contre la France

Comme les deux quinquagénaires, les supporters néo-zélandais, qui ont fait le déplacement par dizaines dans un café parisien à l’invitation de la Fédération à la fougère, restent positifs. Et ce malgré les performances récentes en dents de scie de ceux qui ont longtemps survolé la planète rugby. "Il n’y a jamais vraiment de peur, mais surtout de l’excitation. Et puis, c’est toujours sympa de pouvoir jouer contre les meilleures équipes", déclare Daniel, casquette noire vissée sur le crâne. Avec des amis (et un étrange montage d’Antoine Dupont avec le maillot des All Blacks), il a fait le voyage pour quelques jours depuis l’Allemagne, sans obtenir, lui non plus, les précieux sésames pour l’enceinte dionysienne. Qu’importe, vivre l’ambiance au plus près était ce qui comptait à ses yeux, et ceux de ses compères. "On sent beaucoup d’énergie, d’envie", assure Afra, l’une de ses connaissances, au moment de glisser dans la file d’attente pour obtenir son café, payé par les All Blacks en personne.