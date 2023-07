REPORTAGE - "Tous derrière les Bleus !" : devant un public conquis, le XV de France s'échauffe pour la Coupe du monde

"C’est fou parce qu’ils disaient que ça allait être un entrainement calme, mais l’intensité qu’ils mettent !", s’étonne de son côté son frère, Marin, 11 ans. C’est leur père, Emmanuel, 58 ans, enseignant à l’école primaire et amateur de rugby depuis toujours, qui les a accompagnés. Lui aussi laisse éclater son admiration. "On avait l’impression que pour eux, c'était un petit entrainement juste avant leur weekend de pause. Et en fait, la précision des dégagements, des regroupements, des ouvertures, des fondamentaux... Voilà, on se dit que… ça pourrait aller loin", partage-t-il, évoquant à demi-mots la Coupe du monde.

Car dans les gradins, la prochaine compétition est sur toutes les lèvres, à quarante jours du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Les yeux rivés sur les Bleus qui s’entrainent, tous espèrent voir ces joueurs soulever le trophée Webb-Ellis le 28 octobre prochain. "Ils vont la gagner, on est chez nous, on sort d’un tournoi des IV Nations magnifique, moi, j'y crois. Franchement, tous derrière les Bleus, il n'y a pas de doute là-dessus", résume Théo, lycéen de 15 ans, venu d’Argenteuil, à deux heures de transports en commun de Marcoussis, avec son ami Florian pour assister à l’entrainement.

"Depuis que je suis tout petit, je suis vraiment fan de cette équipe de France, elle me fait rêver et elle fait vivre des moments incroyables", justifie-t-il, avec ferveur. Le rêve pourrait devenir réalité si le XV de France d'Antoine Dupont remporte cette compétition internationale qui échappe pour l'instant à l'équipe de France de rugby. Un rêve auquel les supporters du XV de France s’accrochent en tout cas plus que jamais.