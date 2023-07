REPORTAGE - Coupe du monde de Rugby : vivez la seconde semaine de préparation des Bleus

Forcément, plus les joueurs se donnent, plus leurs fans les ovationnent. Aujourd'hui, c'est Jonathan Danty, trois-quarts centre, qui attire les regards des supporters. "Il est trop bien, je l'adore", lance une jeune admiratrice. Didier Deschamps, deux fois vainqueur d'une autre Coupe du monde, est moins démonstratif, mais très attentif. "J'aime bien leur slogan Uni pour un rêve... C'est bien de rêver, mais il faut tout faire pour qu'il se réalise", explique le sélectionneur. À Monaco, terre princière, tout le rugby français espère, sans le dire, un futur couronnement.