REPORTAGE - Rugby : la Nouvelle-Calédonie, pépinière de champions

À près de 17.000 kilomètres de là, Ludovic Higano Taufana vient tout juste d’arriver à Pau. Ce matin-là, il rejoint ses nouveaux partenaires. Tous sont ici pour devenir professionnels, et le jeune homme de 17 ans découvre des exigences plus poussées qu’en Nouvelle-Calédonie. "Ici, c’est plus chronométré", constate-t-il, "plus intense et on fait très attention à la technique".