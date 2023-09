REPORTAGE - Voyage à Wallis et Futuna, viviers du rugby français et terres de traditions

Futuna est une île plus petite et plus sauvage, à 235 km au sud-ouest de Wallis. Dans trois jours aura lieu une cérémonie coutumière, dont les préparatifs mobilisent toute l'île. Dans la montagne, un groupe d'hommes récolte le kava, un arbuste dont on extrait une boisson indispensable à toute cérémonie traditionnelle. Le taro est également récolté, à demi-immergé. Cette plante constituait la base de l'alimentation locale, avant l'arrivée des Occidentaux.