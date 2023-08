Coupe du monde 2023 : bien connu des Bleus, Jaco Peyper au sifflet du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande

Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour d'octobre 2019. Les hommes à la tunique frappée du coq ont retrouvé toute leur superbe, s'imposant comme une place forte de l'ovalie depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur de Montpellier et Toulon. Au point de figurer parmi les grands favoris à la victoire finale dans "sa" Coupe du monde. Par ailleurs, c'est Jaco Peyper qui officiait lors de la victoire contre l'Angleterre, en mars 2022, synonyme de premier Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations depuis plus de dix ans.