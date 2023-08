France-Fidji : découvrez les compositions des deux équipes pour le troisième match de préparation des Bleus

Versés dans une poule C au Mondial (Australie, pays de Galles, Géorgie et Portugal), les insulaires devraient constituer une opposition de choix pour les Bleus puisqu'ils ont remporté leurs trois premiers matchs de préparation, contre les Tonga (36-20), les Samoa (33-19) et le Japon (35-12). "On connaît cet adversaire terrible. Ça va être dur mais ô combien riche d'enseignements pour nous. C'est le match parfait, au bon moment, pour repartir au combat", juge d'ailleurs Fabien Galthié.