"Du travail de grande qualité" : en fin de stage à Monaco, le XV de France monte en puissance

Premier stage validé pour le XV de France. À 56 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, le 8 septembre (à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info), les Bleus vont clore, vendredi 14 juillet, la première étape de leur préparation. Explosivité, remise en forme, ateliers spécifiques… Durant leur séjour en principauté de Monaco, les 42 joueurs préconvoqués par Fabien Galthié se sont frottés à des séances intensives, par quelque 30 degrés, qui avaient pour but d'optimiser l'état de forme de chacun, "remettre à niveau" en particulier la grosse dizaine de finalistes du Top 14, toulousains et rochelais.

"On est très, très content (...) du travail de grande qualité fourni depuis 15 jours", a salué Karim Ghezal, le co-entraîneur en charge de la conquête et des tâches spécifiques. "Ils ont tous accrochés, donc on est très satisfait de l'état d'esprit, de leur investissement, des encouragements qu'ils se font entre eux. (...) Notre luxe, c'est d'avoir pu travailler individuellement avec nos joueurs, sur des choses assez simples finalement, comme les passes", s'est réjoui le binôme de William Servat.