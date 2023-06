Dulin et Serin bien présents, pas Lebel ni Meafou... Découvrez les 42 Bleus retenus pour préparer la Coupe du monde de rugby

On y voit plus clair à un petit peu plus de deux mois de la Coupe du monde. Alors que la saison s'est officiellement terminée avec la victoire renversante du Stade toulousain contre le Stade rochelais (29-26), la préparation pour le prochain Mondial va, elle, officiellement débuter. Dans cette optique, le staff du XV de France, qui déjà capé 79 rugbymen depuis sa prise de fonction en 2019, a dévoilé, mercredi 21 juin, la liste des 42 joueurs retenus pour le stage prévu à Monaco, du 2 au 14 juillet.