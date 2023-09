Coupe du monde de rugby : découvrez le dispositif pour le match d'ouverture France - Nouvelle-Zélande

Dès 19h10, une édition spéciale du JT sera présentée par Anne-Claire Coudray et Isabelle Ithurburu, en direct du Stade de France. Tout au long de cette période, des grands noms du rugby seront présents comme Christian Califano, ancien international français et consultant de TF1, Frédéric Michalak, meilleur buteur de l'histoire du XV de France, ou encore Sébastien Chabal, ex-troisième ligne des Bleus. L'ancien international et légende des mythiques All Blacks Dan Carter sera lui aussi présent.

D'autres invités passionnés de rugby prendront part à ce moment, afin de partager leurs impressions d'avant-match, des souvenirs ou bien des anecdotes. Parmi eux, le chanteur Mika ou encore la chef cuisinière Hélène Darroze.