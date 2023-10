TOP CHRONO - France-Italie (60-7) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Ni peur ni relâchement. En ballotage très favorable, avant son quatrième et dernier match de poules, le XV de France a pulverisé l'Italie (60-7), vendredi 6 octobre, pour valider son ticket pour les quarts de finale. Un succès net et sans bavure, huit essais à un, qui permet aux partenaires de Charles Ollivon, capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, de terminer premiers de la poule A devant la Nouvelle-Zélande, impitoyable la veille avec l'Uruguay (73-0). Les Bleus devront toutefois patienter 24 heures de plus, et le résultat d'Irlande-Écosse, samedi 7 octobre, pour connaître l'identité de leur futur adversaire.

Une attente que les hommes de Fabien Galthié vont vivre avec le sentiment du devoir accompli après cette quatrième victoire en autant de rencontres. Ils n'ont eu besoin que deux minutes, et d'un Damian Penaud bondissant, pour balayer les espoirs azzurri, déjà bien entamés depuis l'humiliation subie contre les All Blacks (96-17). Comme les Néo-Zélandais, les Bleus ont décroché le point de bonus offensif avant la pause (38e, 31-0), toujours sous l'impulsion de leur homme à tout faire.