TOP CHRONO - France-Uruguay (27-12) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Que ce fut dur ! Six jours après les titulaires, qui ont renversé les All Blacks (27-13), le XV de France des réservistes, largement remanié avec 12 changements par rapport au match d'ouverture, a eu grand mal à se défaire de l'Uruguay (27-12), jeudi 14 septembre, au stade Pierre-Mauroy à Lille. Face à de valeureux Teros, qui leur ont posé des problèmes inattendus, les seconds couteaux tricolores, peu inspirés et trop indisciplinés, ont mis presque une heure à se sortir du piège sud-américain.

Comme contre les Néo-Zélandais la semaine dernière, les protégés de Fabien Galthié ont été cueillis à froid par un essai uruguayen, signé Nicolas Freitas (6e). Brouillons, ils se sont repris par l'intermédiaire d'Antoine Hastoy (10-5, 11e), auteur de son premier essai en Bleu (11e). Mais, comme face aux All Blacks, ce XV de France "bis" s'est démobilisé au cours de la seconde période, voyant les Uruguayens revenir à leur hauteur grâce à Baltazar Amaya (13-12, 53e).