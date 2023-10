TOP CHRONO - Irlande-Écosse (36-14) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Il n'y a pas match. Tout du moins, pas celui que l'on espérait. Dans un match, où le moindre faux pas lui était interdit, l'Irlande s'est promenée contre l'Écosse (36-14), samedi 7 octobre. Immense favori pour le titre, dans moins d'un mois, le "Trèfle" a tenu son rang contre un "Chardon", dépassé dès la 2e minute et rapidement relégué au rôle de faire-valoir. Dans un Stade de France en grande majorité vert, les partenaires de Jonathan Sexton ont récité leur rugby, inscrivant six essais et empochant le point du bonus offensif avant même la mi-temps. Assez pour rincer les Scots, qui ont vu leurs espoirs être douchés à l'eau froide.

Qualifiés pour la suite du tournoi, avec la première place de leur groupe en prime, les hommes d'Andy Farrell ont laissé une impression de puissance et de maîtrise à donner des cauchemars à leurs futurs adversaires. À commencer par les All Blacks, qu'ils affronteront en quarts, samedi 14 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info) pour "une finale avant l'heure".