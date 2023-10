"Urgence attentat" : "vigilance accrue" autour de la sécurité de la Coupe du monde de rugby

Une Coupe du monde en pleine alerte "urgence attentat". Depuis la mort d'un enseignant tué par un homme fiché S vendredi à Arras (Pas-de-Calais), la France a relevé la "posture Vigipirate" au plus haut niveau possible, a annoncé la Première ministre Élisabeth Borne, après une réunion de sécurité à l'Élysée autour du président Emmanuel Macron. Le tout, alors que huit rencontres du Mondial de rugby doivent encore se tenir dès ce week-end dans le pays, dont six au Stade de France. Une "forte exposition", selon une note que TF1/LCI a pu consulter, car la compétition "crée d'importants rassemblements et offre une résonance médiatique particulière".

Du côté de Saint-Denis, la vigilance est accrue. "La menace terroriste, réévaluée en permanence, est prise en compte dans la conception du dispositif qui s'adapte en fonction des circonstances", assure la préfecture de police à TF1info. "Les lieux de rassemblement font évidemment l'objet d'une attention renouvelée."

Le village rugby à Paris, place de la Concorde, est aussi scruté. La vigilance reste à un "très haut niveau intégrant la menace terroriste", nous confirme la préfecture. En revanche, aucune annulation des rassemblements n'est à prévoir. "Nous ne remettons pas en cause les fan zones."