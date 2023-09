82-8, 71-3, 76-0… pourquoi les "petites nations" prennent des valises en Coupe du monde de rugby

Par ailleurs, ces différences de niveaux sont accentuées par le format même du Mondial, comme le note l'expert et professeur en géopolitique du sport, Kévin Veyssière, dans son livre, Planète rugby. À partir de 2011, les trois premiers pays des quatre poules de cinq sont automatiquement qualifiés pour la prochaine compétition internationale. Or, cela apparaît comme "un frein pour l'intégration de nouveaux pays participants à la Coupe du monde puisqu'il ne reste plus que huit places sur 20 à déterminer", souligne l'auteur. De même, le nombre de pays envoyé est différent selon les continents. Ainsi l'Europe a le droit à neuf places quand tandis qu'il n'est alloué qu'une ou deux places aux continents asiatique et africain. Une inégalité de traitement qui renforce la présence des mêmes sélections nationales à chaque Mondial.

C'est pourquoi certains, à l'instar du sélectionneur gallois Warren Gatland, appellent à ce que la Coupe du monde s'élargisse et passe de 20 à 24 participants. Après un match gagné difficilement contre le Portugal (28-8 ce samedi 16 septembre), le sélectionneur du pays de Galle a salué la performance des Lobos, soulignant la nécessaire présence de nations émergentes en Coupe du monde.

"C’est important de développer ces nations de niveau deux, et, peut-être, pourrons-nous nous retrouver plus tard avec une Coupe du monde à 24 équipes. Selon moi, cela aiderait à faire progresser notre sport", a-t-il insisté. De même, évoquant le match de la France, 3e nation mondiale contre l'Uruguay, classée 17e, Warren Gatland a salué la prestation des Teros. "L’Uruguay a été excellent contre la France. C’est magnifique pour le rugby. Nous avons vu plusieurs matchs comme cela. C’est fantastique", s'est-il félicité.