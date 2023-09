Âge, nombre de sélections, poids moyen... la fiche d'identité des 33 Bleus à l'entrée du Mondial 2023

Le nombre de sélections du groupe des 33 appelés par Fabien Galthié correspond à la philosophie du sélectionneur. En moyenne, les joueurs comptent 24 capes à leur actif. C'est donc un groupe expérimenté, qui a l'habitude de joueur ensemble, qui s'apprête à entamer cette Coupe du monde 2023. Cela n'empêche pas de faire place à des petits nouveaux, à l'instar d'Antoine Hastoy, qui n'a à son actif que 4 sélections, ou Louis Bielle-Biarrey, qui en compte 3. En termes d’âge, les joueurs ont en moyenne 26,8 ans. Le plus jeune, "LBB", a 20 ans tandis que le plus âgé, Uini Atonio, a fêté cette année ses 33 ans.

Au niveau du physique, il y a logiquement de grandes différences selon les postes. En termes de poids, un joueur du pack des arrières pèse en moyenne 89,4 kg, les demi-de-mêlés tournant autour des 83 kg. À l'inverse, un joueur du pack avant est plutôt situé autour de 114 kg. En moyenne, le XV de France atteint malgré tout les 100 kg.

Concernant la taille, le XV de France mesure en moyenne 1,87 m. Les plus petits sont, là encore, les demi-de-mêlés, avec Antoine Dupont qui mesure 1,74 m. À l'arrière, Thomas Ramos n'est pas très grand non plus, avec son 1,78 m. Les plus grands du XV de France sont les 2e lignes, avec Thibaud Flament, Bastien Chalureau et Romain Taofinua qui atteignent les deux mètres.