VIDÉO - Antoine Dupont opéré : un retour dès les quarts avec un masque spécial est-il possible ?

Antoine Dupont souhaite revenir sur les terrains. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi matin sur les réseaux sociaux : "Touché, mais pas coulé, le spectacle continue. Hâte de retrouver le groupe". Une déclaration qui apaise un peu les inquiétudes des supporters rencontrés par notre équipe. "On y croit, qu'il revienne le plus tôt possible", affirme l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

La foi est bien là, mais que dit la science ? Touché à la pommette lors du match contre la Namibie jeudi dernier, opéré dès vendredi soir, le capitaine du XV de France peut-il espérer un retour sur les terrains avant la fin de la coupe du Monde ?