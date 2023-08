Coupe du monde 2023 : découvrez le groupe de l'Uruguay, deuxième adversaire des Bleus

Pour tenter de surprendre le monde de l'Ovalie (et pourquoi pas finir à la troisième place de son groupe, synonyme de qualification directe pour la prochaine édition), Los Teros s'appuient sur un groupe expérimenté, dévoilé ce lundi. Une large ossature évolue à Peñarol Rugby (en Super Rugby Américas) et possède l'avantage de parfaitement se connaître. À noter les présences d'Agustin Ormaechea, Andres Vilaseca et Rodrigo Silva, qui ont déjà disputé deux Mondiaux.