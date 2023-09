France-Uruguay : retour réussi pour Anthony Jelonch, moins de sept mois après sa grave blessure

On l'avait quitté un soir de février 2023, la jambe en mauvais état et la mine déconfite. Un peu plus de six mois après sa grave blessure - une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche -, Anthony Jelonch a fait son retour sur un terrain de rugby. Une anomalie, puisqu'"en temps normal, après une rupture du ligament croisé, il faut entre six et huit mois, mais plus proche des huit, pour reprendre la compétition. Le retour dans des matchs de haute intensité se fait rarement avant sept mois", a expliqué à TF1Info le médecin du Castres Olympique, Cédric Chadourne.

Titularisé et capitaine contre l'Uruguay (27-12), le puissant troisième ligne a disputé 49 minutes sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. "Je me sens très bien. Ça m'a fait plaisir de reprendre", s'est réjoui le principal intéressé après le coup de sifflet final. "Les premiers contacts, il y a eu un peu d'appréhension mais j'ai été vite remis dans le bain et, maintenant, je me sens libéré", ajoute-t-il au micro de TF1, avec un grand sourire.