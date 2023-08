VIDÉO - Rugby : les Bleus terminent sur une bonne note à 12 jours de l'ouverture du Mondial

Satisfaction aussi du côté des supporters. "C'était un super match, et puis le score est vraiment énorme, donc c'était top", se réjouit un spectateur parisien. Et les bonnes nouvelles sont nombreuses pour les Bleus avec ce dernier match de préparation. Parmi les enseignements à en tirer : Antoine Dupont et Matthieu Jalibert qui ont su répondre aux doutes concernant leur duo dans la charnière. Associés au coup d'envoi pour la huitième fois, la première depuis une victoire contre la Géorgie (41-15) en novembre 2021, le demi de mêlée de Toulouse et l'ouvreur de Bordeaux-Bègles ont fait leur travail de plaque tournante du jeu français.

Les Bleus lanceront le Mondial face aux All Blacks avant d'affronter la Namibie et enfin l'Italie. Il sera alors temps de songer aux quarts de finale et un choc terrible face à l'Afrique du sud, championne du monde en titre, ou l'Irlande, N.1 mondiale. Voire l'Écosse, l'équipe qui a le plus battu les Bleus de Galthié. Le compte à rebours est lancé.